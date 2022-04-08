Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı

08.04.2022 09:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Down Sendromlular Derneği, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü personeline tiyatro ve dans gösterisi sundu.

Down Sendromlular Derneği, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü personeline tiyatro ve dans gösterisi sundu.

Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve polisler katıldı.

Etkinlikte, Down Sendromlular Derneği üyeleri çeşitli dansları sergiledi, tiyatro oyunu oynadı.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ve dernek üyelerine emniyet teşkilatı için yapılan programdan dolayı teşekkür etti.

Şahne, etkinliğe katılan dernek üyelerine teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı
Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı
Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı

YORUMLAR
500
Defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybetti Defalarca bıçaklanan adam hayatını kaybetti EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Down Sendromlular, Tiyatro, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! 8 üniversiteye rektör atandı
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
09:35 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?
09:32 Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, AK Partili vekil ve eski futbolcu Özalan'ı sert eleştirdi: Futbolcu iken de şov yapardı
09:29 Koronavirüste "veda" kararları için gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de: Karantina uygulaması bayramdan sonra kalkabilir
09:24 Yaşlı adamı evine kadar takip etti ve fırsatını bulunca 60 TL'ye yakın parayı kapıp kaçtı: İşte o görüntüler
09:23 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Hakan'ın itirafına Züleyha ne tepki verdi?
09:21 Ukrayna ordusu Rus askerini SİHA ile takip etti! Askerin kaçış anı saniye saniye kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 09:58:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Down sendromlulardan polise moral dansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement