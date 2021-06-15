DP İl Başkanlığında çalışan kişi çay ocağında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da, Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığının çay ocağında çalışan kişi hayatını kaybetti.

DP'nin Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki parti binasına gelenler Ercan Başak'ı (52) çay ocağında hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin, bir süre kalp masajı ile müdahale ettiği Başak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri de olayın ardından inceleme yaptı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Parti üyesi olduğu öğrenilen Başak'ın daha önce anjiyo olduğu ve zaman zaman partinin çay ocağına yardımcı olduğu öğrenildi.