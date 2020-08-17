Son dakika haber! DPÜ Spor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! DPÜ Spor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre 2019-2020 sezonunda Kütahya Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Futbol Takımı, salgın nedeniyle bitime dört hafta kala sona erdirilen sezonu 3. sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Son dakika haber! DPÜ Spor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi, System.String[]

2019-2020 sezonunda Kütahya Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Futbol Takımı, salgın nedeniyle bitime dört hafta kala sona erdirilen sezonu 3. sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Kütahya Süper Amatör Ligi'ni düzenleyen Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Kütahya'yı dört takımın temsil edeceğini ve bu takımlardan birinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kütahyamız, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) dört takımla temsil edecek. Tavşanlı Linyitspor, Kütahya Yeşilayspor, DPÜ Spor ve Evliya Çelebi Çağlayanspor. Federasyon Yönetim Kurulu olarak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımlara başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

s "DPÜ Bölgesel Amatör Lig'de altıncı sezonuna çıkacak"

2019-2020 sezonunda, ikisi hükmen olmak üzere 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 50 puan toplayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sezonun bitimine dört maç kala sona erdirilen ligi üçüncü sırada tamamladı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun sonlandırdığı sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig'e yükseltilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ilk olarak 2012-2013 sezonunda BAL'da mücadele etmiş, bir sezon aradan sonra 2014-2015 sezonunda yeniden BAL'a yükselerek dört sezon daha bu ligde yer almıştı.

Son olarak 2017-2018 sezonunda bu ligde yer alan DPÜ, iki sezonluk aranın ardından yükseldiği BAL'da bu yıl altıncı sezonunu yaşayacak.

DPÜ Spor'un Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesi üzerine takımın futbolcularını ve teknik heyetini tebrik eden Prof. Dr. Kazım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Futbol Takımı'nın elde ettiği bu başarı, Üniversitemizin eğitimde ve bilimde olduğu gibi sporda da öncü üniversitelerden biri olma hedefini gerçekleştirmede önemli bir adım oldu. Takımımızın Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmesine katkı sunan başta Spor Bilimleri Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Acet başta olmak üzere takımımızda görev alan tüm idari ve teknik heyetimiz ile sahadaki başarıyı getiren öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. DPÜ'nün yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de de çok önemli başarılar elde edeceğine gönülden inanıyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! DPÜ Spor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika Spor
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