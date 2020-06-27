Son dakika haber! Dr. Dölek: Bulanık ve Malazgirt'te deprem olabilir - Son Dakika

Son dakika haber! Dr. Dölek: Bulanık ve Malazgirt'te deprem olabilir

Son dakika güncel haberi... MUŞ Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, fay hattında gerilme analizi yaptı.

MUŞ Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, fay hattında gerilme analizi yaptı. Dr. Dölek, "Muş Ovası'nın kuzeybatısında, Mercimekkale ve çevresi ile Bulanık ve Malazgirt'te de orta şiddette depremler olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Muş başta olmak üzere bölge illerdeki yer hareketlerini izleyen MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, fay hattında inceleme yaptı. Fay hattının 2., 6., 10., 14., 18. ve 22. kilometrelerdeki derinliklerde inceleme yapan Dölek, deprem derinliğinin artmasıyla, etkileyeceği alanın büyüklüğünün de arttığına vurgu yaptı. Bölgede orta şiddette, bir deprem beklediklerini anlatan Dölek, "2015 yılında bölgede yapmış olduğumuz çalışmada, 1990 yılından sonra meydana gelen depremler ve bu depremlere ait çözümlemeler yapıldı. Hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada, elimizde somut olarak şunlar ortaya çıktı; Bölgede 16 kilometre derinliğe kadar olan faylarda ciddi anlamda bir stres ve gerilmenin arttığını tespit ettik. Bu da bölgede her an orta şiddetli depremlerin meydana geleceğini göstermekte. Burada dikkat çeken özellik, birkaç gün öncesinde meydana gelen ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde de oluşan depremler, daha aşağılarda, daha derinlerde, daha büyük depremlerin olabileceği yönünde sinyal vermeye başladı. Deprem derinliği arttıkça, etkileyeceği alanın büyüklüğü artar. Son depremlerin Kuzey Anadolu fayı üzerinden meydana gelmesi, 1939 Erzincan depreminin bu fay üzerinde oluşması, özellikle batıya doğru stresin arttığını veya taşındığını düşündürmektedir. Bu da bölgede orta şiddette ve büyük bir depremin beklentisi içerisinde olmamıza neden olmaktadır" dedi.

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'VARTO FAY ZONUNDAKİ HAREKETLENMEYİ TAKİP ETMEK LAZIM'

Varto fay zonundaki hareketlenmenin takip edilmesi gerektiğini söyleyen Dölek, şunları kaydetti:

"2015 yılında yaptığımız çalışma, kullandığımız yol ve yöntemlerin, son depremlerle birlikte doğru olduğunu ve ön görülülerimizin doğru yönlendirdiğini ifade etmiş oldu. Bu çalışma batıya doğru daha da genişletilebilir, içerisine Elazığ depremi de dahil edildiği zaman bölgede stres yüklemesinin veya gerilimin arttığı noktalar daha net bir şekilde ortaya konulabilir. Varto fay zonundaki hareketlenmeyi takip etmek lazım. Hareketlenme arttığı zaman özellikle batı kısmında kalan kesimlerin de aktivite kazanması söz konusudur. Aktivite kazanacağını düşünüyoruz. Muş Ovası'nın kuzeybatısında, Mercimekkale ve çevresi, Bulanık ve Malazgirt'te de orta şiddette depremler olabileceğini düşünüyoruz."


Malazgirt, Bulanık, Deprem, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dr. Dölek: Bulanık ve Malazgirt'te deprem olabilir - Son Dakika

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