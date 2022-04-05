Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi

05.04.2022 14:44
Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi

Son dakika haberleri: Ankara'da 9 aylık eşi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı da darp edip bodrum kata kilitleyen şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da 9 aylık eşi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı da darp edip bodrum kata kilitleyen şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda Zeynep Erdoğan (47), eşi Mehmet E. tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Eşini öldüren sanık, cinayeti işlemeden önce Zeynep Erdoğan'ın ilk eşinden olan oğlu A.A.'yı (16) da döverek evin deposuna elleri bağlı bir şekilde kilitlemişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 34 yıla kadar hapis talep edildi. Mütalaa için savunma talep eden sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Doktor eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi Doktor eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Zeynep Erdoğan, Ankara, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İtalya'da koyun sürüsüne bekçilik yapan çoban köpekleri, ormanda karşılaştıkları genç kızı parçaladı
14:30 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası hakkında konuştu: Bir daha aç dava
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Dr. Zeynep Erdoğan'ı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement