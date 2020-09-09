Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:32 - Kaynak: AA
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