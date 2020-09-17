Son dakika haber | Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması - Son Dakika

Son dakika haber | Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması

Son dakika haberi: Mevsimsel göçlerini yerine getirmek için Trakya'dan ayrılan leyleklerin ardından, yuvaların güvenlikleri için bakım ihtiyaçları drone ile belirleniyor.

Son dakika haber | Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması, System.String[]

Mevsimsel göçlerini yerine getirmek için Trakya'dan ayrılan leyleklerin ardından, yuvaların güvenlikleri için bakım ihtiyaçları drone ile belirleniyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı drone aracılığıyla yapmasının yanında, teknolojik alt yapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeden ayrılan leyleklerin bıraktığı yuvalar için de kullanıyor.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, sosyal projelere de desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya Bölgesinde, gerek Ar-Ge, gerekse bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, son olarak bölgeden göç eden leyleklerin bıraktığı yuvaların varlığını devam ettirmesi ve enerji güvenliği için yerinde tespitlerini gerçekleştirdi.

Leylek yuvası bakım çalışmalarını teknolojik alt yapısını kullanarak, termal kameralı drone aracılığıyla yapan TREDAŞ ekipleri, bozulan yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi. 2019 yılından bugüne yüzlerce yuvaya bakım yapan TREDAŞ ekipleri, 2020 yılında da insansız hava araçları drone ile bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor. - TEKİRDAĞ

Trakya Elektrik Dağıtım, Trakya Bölgesi, Drone, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy ve Osmanbey istasyonları kapatıldı         
09:40
Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı         
09:26
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı         
09:05
Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada         
08:38
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti         
07:48
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 09:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei