Son dakika haber: DSÖ: Kovid-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak - Son Dakika

Son dakika haber: DSÖ: Kovid-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak

18.12.2020 23:25
Son dakika haber: DSÖ: Kovid-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 2 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaşmalar yaptıklarını belirterek, aşıların fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 2 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaşmalar yaptıklarını belirterek, aşıların fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacağını bildirdi.

DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, gelecek yıl orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılması planlanıyor.

Üçlü girişim tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 190 ülke ve ekonominin katıldığını aktardı.

Zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi için kurulan COVAX'ın önemine işaret eden Ghebreyesus, "COVAX'in gelecek vadeden birkaç aşı adayından neredeyse 2 milyar doza erişim sağladığını duyurmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, "benzeri görülmemiş anlaşmalar" sayesinde, Kovid-19 aşılarının fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacağını belirterek, "Aşıların gelmesi tünelin sonundaki ışığı bir an için görmemizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla AstraZeneca ile 170 milyon doz aşı için anlaşmaya vardı. Johnson and Johnson şirketiyle 500 milyon doz aşı için bir mutabakat zaptı imzalandı.

COVAX için yapılan anlaşmalar, Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile 200 milyon doz aşı içerirken, Pfizer ve BioNTech ve Moderna şirketleriyle görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DSÖ: Kovid-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak - Son Dakika


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