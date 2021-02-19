Son dakika haber: Dubai Emirliği: Prenses Latife'ye evde bakılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Dubai Emirliği: Prenses Latife'ye evde bakılıyor

19.02.2021 21:43
Son dakika haber: Dubai Emirliği: Prenses Latife'ye evde bakılıyor, System.String[]

Son dakika haberler... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife'ye "evde bakıldığı" açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife'ye "evde bakıldığı" açıklandı.

Al Maktum'un kızı Latife'nin "babasının kendisini rehin tuttuğu ve hayatından endişe ettiği" yönündeki video görüntüsünün ardından BAE'nin Londra Büyükelçiliğinden Dubai Emirlik ailesi imzasıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Prenses Latife'ye evde bakıldığı, tedavisinin devam ettiği ve en uygun zamanda kamuoyu önüne yeniden çıkacağı" belirtildi.

Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği ve 16 Şubat'ta BBC'nin "Panaroma" programında yayınlanan videolarında hayatından endişe ettiğini ve babasının kendisini rehin tuttuğunu söylemişti.

2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife, olaydan sonraki aylarda gizlice çektiğini söylediği videolarda, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

BM'den BAE'ye Prenses Latife çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, BAE'den Prenses Latife'nin hayatta olduğuna dair kanıt sağlamasını istemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Latife'nin durumundan endişe duyduğunu açıklamış, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "Sky News" kanalına yaptığı açıklamada, Prenses'le ilgili durumun endişe verici olduğunu, görüntülerin "çok üzücü" olduğunu dile getirmişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Şeyh Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı.

Raşid Al Maktum, Başbakan, Dubai, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dubai Emirliği: Prenses Latife'ye evde bakılıyor - Son Dakika


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