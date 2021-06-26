Aralarında, düğün için geldiği Bilecik'ten Bursa'ya dönüş yapanların da içinde bulunduğu 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu, Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bursa istikametine seyir halindeki Aziz İlbaş yönetimindeki 06 HB 3655 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinden Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Hüseyin Gülsü yönetimindeki 11 DL 044 plaka otomobil ile çarpıştı. Kazada Hüseyin Gülsü ve 06 HB 3655 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Zübeyde İlbaş (62) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Hüseyin Gülsü'nün oğlu ile Aziz İlbaş'ın akrabaları arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, polisin araya girmesi sonucu şahıslar ayrıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, İlbaş ailesinin Bursa'dan Bilecik'e bir düğün için geldiği ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten verildi. - BİLECİK