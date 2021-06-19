Son dakika haber: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

ANKARA'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı. O anlar vatandaşın telefonu kamerasına yansındı. Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda 06 MPH 58 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Magandanın rastgele ateş ettiği anlar bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafında tepki toplarken polis soruşturma başlattı.



Düğün, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti - Son Dakika

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