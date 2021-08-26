Düğünde alkış alan hareket...Düğün pastasının bahşişini, orman yangınlarında mağdur olanlara bağışladı

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleşen düğünde yaşananlar alkış alırken herkesi duygulandırdı. Düğün merasimi için hazırlanan pastanın bahşişi orman yangınlarında mağdur olanlara gönderildi.

AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Vakfıkebir ilçe esnaflarından Mehmet Alp, hayatını Zümrüt Esra Kahveci ile birleştirdi. Çiftin düğün merasimine getirilen düğün pastasını kesmek için harekete geçildiği sırada damadın babasından bahşiş istedi. Damadın babası pastayı dilimlemek için sembolik bir hediye verse de pastayı dilimlemek isteyen görevli bıçağı vermemek için ısrar etti.

Pastayı kesenle damadın babası arasında tebessüm ettiren diyalog yaşanırken pastayı kesmek isteyen görevli "Hocam bıçağı araçta mı unuttuk acaba" demesinin ardından damadın babası bu defa yüklü bir miktarda bahşişi görevliye takdim etti.

Parayı alan görevli, "Hocam bu yüklü bahşişi geçtiğimiz günlerde yurdumuzda meydana gelen orman yangınlarında mağdur olanlar için bağış yapacağım" demesi üzerine damadın babası bu defa bahşişi artırarak görevliye teşekkür etti.