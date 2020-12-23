Son dakika haber... Düğünde halay çeken damat ile 14 arkadaşına 47 bin lira ceza - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine rağmen bir düğünde halay çeken 15 kişiye toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kentte koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği ilçelerden biri olan İnegöl'de, bir düğün salonunda geçen hafta yapılan düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, davetlilerin maske takmadığı düğünde, damat ve arkadaşlarının halay çekerken çekilen görüntüleri, tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, damat ile halay çektiği 14 arkadaşına sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için toplam 47 bin 700 lira ceza yazdı. Düğün salonu sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.Ayrıca aynı kişilerin, düğün salonu dışı ile evlerinin önünde de eğlence düzenledikleri öğrenildi.