Son dakika haber: Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber: Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

03.11.2020 14:21
Son dakika haber: Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken dayısının oğlu Osman Akman'ın başından vurulup ölmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Arif Akman'ın yargılanmasına devam edildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde, yakınlarının düğününde havaya ateş açarken dayısının oğlu Osman Akman'ın başından vurulup ölmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Arif Akman'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arif Akman ile taraf avukatları katıldı.

Akman savunmasında, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Uzun süredir suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu iddia eden Akman, "Olayın şoku ile verdiğim bir ifadeden dolayı herkes bana yükleniyor. Benim olayla bir ilgim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Emin Levent Yavuzer de olayın geçtiği düğünde farklı kişiler tarafından silah atışı yapıldığını, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürdü.

Maktul Osman Akman'ın (36), Arif Akman'ın tabancasından çıkan mermi ile vurulmadığını savunan Yavuzer, "Akman'ın tabancasından çıkan mermi ile vurulmuş olsa aralarında doğrusal bir hat olması gerekirdi. Yani başından vurulması için, müvekkilimin maktul ile yüz yüze olması lazım. Otopsi tutanağında atış biçimi net olarak ortadadır. Yeniden keşif ve suç vasfının değişeceğini düşündüğümüzden sanığın tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen sanığın babası Abdurrahman Akman ise oğlunun, kuzeni olan maktulü öldürmesi için bir gerekçe olmadığını, olay günü de oğlunu, vurulan kuzeninin üzerine kapanmış ağlar vaziyette gördüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde, 25 Ağustos 2019'da, iddiaya göre, bir yakınının düğününe katılan Osman Akman (36), düğünde havaya açılan ateşle başından vurulmuş, tedavi için kaldırıldığı Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan maktulün dayısının oğlu Arif Akman tutuklanmış, hakkında kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.

Osman Akman, Çumra, Konya, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Düğünde havaya açtığı ateşle kuzenini öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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