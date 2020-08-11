Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtar açığa alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Oğzueli ilçesinde bir düğünde havaya değişik silahlarla ateş açtığı belirlenen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında muhtar açığa alındı.

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, ilimizde bir düğünde çekildiği anlaşılan ve bir kişinin çeşitli silahlarla havaya ateş açtığı görüntülerle ilgili yapılan tahkikat sonucunda Oğuzeli ilçesinde Y.T. isimli bir mahalle muhtarı açığa alınmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP