Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu

18.04.2022 13:03
Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya merkeze bağlı 4 köy muhtarının Ekim ayındaki bir sokak düğününde tabancaları ile havaya ateş açtığı iddiasıyla silahlarına el konulduğu bildirildi.

Kütahya merkeze bağlı 4 köy muhtarının Ekim ayındaki bir sokak düğününde tabancaları ile havaya ateş açtığı iddiasıyla silahlarına el konulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyündeki düğünde, Karacaören köyü muhtarı Süleyman Başyiğit, Çavuşçiftliği köyü muhtarı Kamil Eray, Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem ve Kızılcaören köyü muhtarı Arif Özkaşdar'ın taşıma ruhsatlı tabancaları ile oyun oynadığı sırada havaya ateş açtıkları ileri sürüldü.

CİMER'e yapılan şikayet üzerine 4 muhtarın silahlarına el konulurken, haklarında soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kütahya, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Düğünde havaya ateş açan muhtarların silahlarına el konuldu - Son Dakika


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