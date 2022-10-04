Son dakika haber! Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama

04.10.2022 12:50
Son dakika haber! Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama

Son dakika haber: KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki düğünde bir kişinin havaya açılan ateşle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki düğünde bir kişinin havaya açılan ateşle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 1 hafta önce Avcı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne davetli olarak gelen D.D., tabanca ile havaya açılan ateşte yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, düğünde tabanca ve tüfek ile havaya ateş açtığı belirlenen A.İ.A., C.T., T.A., E.E., O.Ö., A.İ.A., S.T., Y.Ü., M.S., F.P. ve V.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği, 11 tabanca ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Şüphelilerden A.İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Mucur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama - Son Dakika

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