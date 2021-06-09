Son dakika haberleri: Düğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın etti - Son Dakika

Düğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Düğün salonun karşısında meydana gelen kazayı duyan vatandaşlar da düğünü unutup kaza yerine akın etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Eyüp Sümbül idaresindeki 80 DD 782 plakalı otomobil bulvar üzerinde ilerlerken karşı yönden gelen otomobili hatalı solladığı iddia edilen Ökkeş B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklette sürücü Ökkeş B. ile yanında yolcu olarak bulunan Eren İ. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansa Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın yaşandığı alanda bulunan düğün salonundaki vatandaşlar duyulan sesler üzerine düğünü unutup kaza yerine akın etti. Düğün yerine dönen kaza alanındaki meraklı kalabalık kameralara yansıdı.