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Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti

23.08.2021 06:54

Son dakika 3. sayfa haberi... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti Bursa'da dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner kaza yapan araçların altında kaldı.

Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner kaza yapan araçların altında kaldı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 ACC 025 plakalı otomobil, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden istikametinden gittiği sırada, 16 BYG 73 plakalı S.Ç idaresindeki hafif ticari araç ile Emir Sultan Caddesi kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner'e çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. 16 AC 025 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yalçıner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı yakalama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti

Osmangazi, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Dükkanın önünde otururken kazada savrulan otomobilin altında kaldı, hayatını kaybetti - Son Dakika


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