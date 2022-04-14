Son dakika haber! Duman isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığın 3 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli köpeğini öldüresiye döven Hasan Kılıç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın "evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli köpeği öldüresiye döven Hasan Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hasan Kılıç katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Masum bir can öldü"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Selda Bulut, "Bu olay masum bir canın ölümüyle sonuçlandı. Tedavi masraflarını da karşılanmadılar, biz hayvanseverlerle birlikte karşıladık. Hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Savcı 3 yıla kadar hapsini istedi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Selda Bulut gözyaşlarını tutamayarak, "Teşekkür ederiz, bir diyeceğimiz yoktur" dedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Ne Olmuştu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki vatandaşın, sokakta düzenli olarak bakımını yaptıkları köpeğin, Hasan Kılıç tarafından sopayla vurularak kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarında bulunduğu anlatıldı. İfadesi alınan Kılıç'ın, köpeğin, tavuklarına ve kendisine saldırdığını iddia ederek, sopayla köpeğe vurduğunu itiraf ettiğini söylediği belirtildi. İddianamede, sanığın '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Hasan Kılıç, bir hayvan barınağına 100 kilogram mama yardımında bulunması şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL