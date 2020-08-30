Son dakika haber! Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu - DRONE

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti. Törende, "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.

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