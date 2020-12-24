Son dakika haber! Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız" - Son Dakika

Son dakika haber! Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız"

24.12.2020 14:05
Son dakika haber! Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi Zeynep Nalcıoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelenek ve ritüelleriyle geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Sporları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi Zeynep Nalcıoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelenek ve ritüelleriyle geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezince çevrim içi düzenlenen "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" çalıştayına katılan Nalcıoğlu, geleneksel sporların geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2010 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'ne girdiğini hatırlatan Nalcıoğlu, "Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız. Kuşaktan kuşağa canlı bir şekilde aktarılmasını sağlamalıyız. Her türlü araştırma, belgelendirme ve akademik faaliyet buna dahildir." dedi.

Nalcıoğlu, yağlı güreşin asırlardır kesintisiz olarak devam eden kültürel bir değer olduğunu dile getirdi.

Yağlı güreşin gelenek ve ritüellerinin canlı bir şekilde geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Nalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemine dahil edilmesi ve unutulmaya yüz tutmuş bazı geleneklerin tekrardan canlandırılması gerekli. Yağlı güreşi çok yönlü bir koruma anlayışıyla düşünmeliyiz. Yağlı güreşi korurken kültürel mekanları ve usta-çırak ilişkilerini korumalıyız. Kırkpınar'da kullanılan sözlü kültür ürünlerini, malzemelerini ve ritüellerini korumamız gerekiyor. Pehlivanları yetiştirmenin yanı sıra kispet ustasından altın kemeri işleyen ustaya kadar tüm zincirleri korumamız gerekiyor. En önemlisi sporcu yetiştirmek. Yağlı güreşi herkesin erişebileceği geleneksel spor haline getirmeliyiz."

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Yönetim Kurulu, araştırma, Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nalcıoğlu: 'Kırkpınar'ın korunmasını sağlamalıyız' - Son Dakika Spor


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