Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı - Son Dakika

Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı

Son dakika gündem haberi... - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı Dünya genelinde korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211'e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318'e yükseldi.

- Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı

WASHINGTON - Dünya genelinde korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211'e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318'e, toplam can kaybı 1 milyon 211'e ulaştı. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65'e yükseldi.

Salgının merkez üssü ABD'de can kayıpları 200 bini aştı

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de şu ana kadar 7 milyon 294 bin 232 kişide Covid-19 tespit edilirken, 209 bin 238 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'nin ardından en fazla vakaya sahip Hindistan'da 6 milyon 41 bin 638 kişi Covid-19'a yakalanırken, 94 bin 971 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hindistan'ı 4 milyon 718 bin 115 vaka ile Brezilya takip ederken, ülkede toplam can kaybı 141 bin 441'e ulaştı. Brezilya'nın ardından en fazla vakaya sahip Rusya'da ise 1 milyon 151 bin 438 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam can kaybı 20 bin 324'e yükseldi. En fazla vakaya sahip beşinci ülke konumunda bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 806 bin 38'e, toplam can kaybı 25 bin 296'ya ulaştı.

Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı
Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: - Dünya genelinde Covid-19'a bağlı ölümler 1 milyonu aştı - Son Dakika

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