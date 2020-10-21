Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 129 bin 591 - Son Dakika

Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 129 bin 591

21.10.2020 07:27
Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 129 bin 591, System.String[]

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 42 bin 579'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 129 bin 591'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 41 milyon 42 bin 579'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 628 bin 417'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 520 bin 307 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 226 bin 149'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 274 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 154 bin 888'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 999'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 100 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 974 bin 139'a ulaşırken can kaybı ise 29 bin 272 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 874 bin 118 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 875 olduğu rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 210 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 930 bin 745'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 875'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 129 bin 591 - Son Dakika Dünya

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