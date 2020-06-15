Son dakika haber! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 435 bin 667'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 996 bin 887'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 129 bin 124'e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, ülkede 867 bin 882 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 43 bin 389'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3'üncü ülke olan Rusya'da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 948 olurken, vaka sayısı ise 528 bin 964'e ulaştı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 236 bin 989 olurken, 34 bin 345 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 187 bin 671'e çıkarken; 8 bin 870 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 157 bin 220 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 407 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 698'e yükselirken, hasta sayısı 295 bin 889 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 837'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 837'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 187 bin 427'ye çıktığı açıklandı.