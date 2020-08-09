Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 729 bin 622'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 729 bin 622'ye yükseldi

Son dakika habere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 807 bin 953'e yükseldi.

Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 729 bin 622'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 807 bin 953'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 725 bin 59'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 149 bin 723 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 165 bin 70'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 13 bin 369 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 100 bin 543'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 471 bin 12 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 844 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 11 olurken, vaka sayısı 371 bin 23'e yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI İtalya'da toplam vaka sayısı 250 bin 103 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 203 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 216 bin 896 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 261 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 870 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 73 bin 401 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere'de ise toplam vaka sayısı 309 bin 763 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 566'ya yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 264'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 264'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 324 bin 692'ye çıktığı açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 729 bin 622'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
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