Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 924 bin 580'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 944 bin 152'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 812 bin 603'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 676 bin 601 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 198 bin 128'e ulaştığı bildirildi.