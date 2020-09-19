Son dakika haber! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 956 bin 450'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 956 bin 450'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 956 bin 450'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 697 bin 825'e yükseldi.

Son dakika haber! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 956 bin 450'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 956 bin 450'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 697 bin 825'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 339 bin 980'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 925 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 203 bin 171'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 497 bin 434 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 135 bin 857'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 756 bin 412'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 283 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 428 bin 696'ya ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 249'a yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 956 bin 450'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

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