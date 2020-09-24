Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 982  bin 20'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 982  bin 20'ye yükseldi

Son dakika haberlerine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 101 bin 60'a yükseldi.

Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 982  bin 20'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 101 bin 60'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 682 bin 42'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 139 bin 553 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 206 bin 593'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 627 bin 780 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 65'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 782 bin 695'e  yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 693 bin 556, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 34 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 481 bin 141'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 459'a yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 982  bin 20'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi İnterneti gittiği için çıktığı 6 metrelik direkten yere çakıldı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı         
14:54
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz 90+5'te yenen gol sonrası Sumudica oyuncularına patladı: 50 saniyede her şeyi mahvettiniz         
14:09
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu         
12:42
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 15:52:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 982  bin 20'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei