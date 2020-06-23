Son dakika haber: Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den "normalleşme süreci"... - Son Dakika

Son dakika haber: Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den "normalleşme süreci"...

Son dakika haberleri: Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliğinin genel sekreteri Hüseyin Baraner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılar yaşayan dünya turizmi için Türkiye'nin model olabileceğini söyledi.

Son dakika haber: Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den

Merkezi İsviçre'de bulunan Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliğinin genel sekreteri Hüseyin Baraner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılar yaşayan dünya turizmi için Türkiye'nin model olabileceğini söyledi.

Baraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok çabuk dönüşebilen piyasalara ayak uydurabilen dinamik bir turizm sektörüne sahip olduğunu anlattı.

Bunun tüm dünyaya ciddi anlamda vurgulanması gereken önemli bir nokta olduğunu belirten Baraner, "Çünkü bu sektör yapısı diğer ülkelerde maalesef yok. Diğer ülkelerinki yorgun ve yaşlı. Belki bizim gibi bu mesleğe de bu kadar sevdalı değiller. Bakıldığında Türkiye diğer ülkelere göre krizi çok iyi yönetti. Bizi örnek alacaklardır." dedi.

Baraner, Türk turizmcilerin Yunan ya da İspanyol meslektaşlarından daha fazla çalıştığını dile getirdi.

"Türkiye'nin virüsle mücadelesi yadsınamaz"

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeledeki başarılarına değinen Baraner, şöyle devam etti:

"Türk turizmi değimiz zaman büyük bir orduyuz aslında. Bana göre Türkiye'de en az 2 milyon hane Türk turizminden ve gastronomisinden karnını doyuruyor. Bu 2 milyon haneyi 4 ile çarptığınız zaman 8-9 milyon insanımız bu işten ekmek yemek yiyor demektir. Çıkın sokağa bakın, her yer restoran ve kafe, her yer otel. Bu sektörde ciddi anlamda ciddi sayılarda insanlar çalışıyor. Bir restoran deyip geçmeyin sakın. Bazılarında 40-50 kişi çalışıyor. Bir otel deyip geçmeyin bazısında 1500 kişi çalışıyor. Olağanüstü istihdam yaratan bir sektör temsilcisi olarak konuşuyorum. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ortada, Türkiye'nin virüsle mücadelesi yadsınamaz. Herkese örnek olmalıyız."

Baraner, normalleşme sürecinde bir dönüşümün başlayacağını, doğanın yeniden şehirlere ve destinasyonlara taşınacağını vurguladı.

Çok ciddi bir yeşillendirme, ağaçlandırma ve çiçeklendirmenin de olacağını kaydeden Baraner, "Türkiye bu işten karlı çıkacak çünkü ciddi bir müşteri talebi var Türkiye'ye. Bunun dışında havamıza, suyumuza daha çok dikkat edeceğiz. Onları kirlettiğimiz zaman bu işte ayakta kalma şansımız sıfır. Bundan sonra daha bilinçli olacağız. Daha az çöp üretip atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin müdavim müşterileri var"

Normalleşmeyle sağlıklı işletme modellerine geçileceğini, yemeklerin bile daha sağlıklı sistemlerde pişirilmesi gibi çalışmalarının olacağına değinen Baraner, "Türkiye'de bir sürü vizyoner meslektaşımız var. Bu süreçte emin olun ki çok güzel buluşlar yapacağız, çok güzel sistemler kuracağız. Bir anlamda Türkiye bu süreçte model bile olabilir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baraner, Avrupa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeleri "Türkiye'siz olmaz." mantığıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Baraner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de kendi çapımda, meslektaşlarımıza Türkiye'yi ve Türk turizmini anlatmaya devam ediyorum. Yurt dışından Türkiye'ye olumlu bakıyorlar. Türkiye'nin bir de şöyle bir avantajı var aslında; biz bu işi 40 yıldır yapıyoruz. 40 yılda yüksek rakamlarda Türk müdavim müşterisi oluştu. Türkiye'nin müdavim müşterileri var. Hatta Türkiye'yi sizden bizden iyi biliyorlar ve çok seviyorlar.

Sürekli buraya gelmek istiyorlar. Bazıları ile görüşüyoruz, şu anda o kadar büyük bir Türkiye tatili özlemleri var ki anlatamam. Çoğu 'Ben Alanya'yı çok özledim, oraya gitmek istiyorum' diyor, kimisi Fethiye, kimisi Kemer, kimisi Didim diyor. Kimisi İzmir, kimisi de Assos diyor. O kadar çok müşteri var ki Türkiye'yi isteyen. Bunların önünü kimsenin kesmesini istemiyoruz. Bu yıl gelsinler ülkemize. Hep beraber dünya toplumları olarak bu krizi en kısa sürede aşmak istiyoruz."

İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den 'normalleşme süreci'... - Son Dakika

Son Dakika

Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi         
10:18
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor         
10:15
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı         
09:59
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu         
09:52
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı         
09:52
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı         
09:51
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor         
09:44
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin         
09:35
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor         
09:35
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu         
09:33
1 ton 90 kiloluk 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor         
09:32
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı         
09:32
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada         
09:17
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı         
09:14
Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir         
09:12
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 12:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner'den "normalleşme süreci"... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei