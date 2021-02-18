Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak - Son Dakika

Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak

18.02.2021 11:08
Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak, System.String[]

Son dakika haber... İzmirli genç girişimciler, pandemi sürecinde Finlandiyalı gençlerle birlikte örnek bir proje hazırladı.

İzmirli genç girişimciler, pandemi sürecinde Finlandiyalı gençlerle birlikte örnek bir proje hazırladı. Masalların Sihri (Magic Of Tales) adlı projeyle farklı ülkelere ait masalları toplayan gençler, dijital veri tabanı oluşturmaya başladı. Dezavantajlı çocukların hedef kitle olarak belirlendiği proje ile ülkeler arasındaki sınırlar masallarla kalkacak ve masallardaki barış teması tüm kıtaları dolaşacak.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesi'nin aynı derneğin Finlandiya'nın Lohja kentindeki temsilcileriyle ortaklaşa geliştirdiği projede 15 kişilik bir ekip çalışıyor. Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde evlere kapanmayı dünyaya açılma noktasında fırsat gören genç girişimciler, derneğin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki masalları topluyor. Bu kapsamda Türkiye başta olmak üzere Finlandiya, Fransa, İrlanda ve Sırbistan'dan gelen masallar toplandı ve çocuklar için uygun bir şekilde çevirileri yapıldı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan masallar için teknik ekip tarafından da dijital veri tabanı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Proje sonunda kitapların seslendirilerek dijital bir kitap haline dönüştürülmesi planlanıyor.

Barış teması

Türkiye'den Finlandiya'ya, Japonya'dan Brezilya'ya kadar çocukların aynı masallara tek tıkla erişebileceklerini anlatan JCI İzmir Şube Başkanı Pınar Gürkan Toksöz, dezavantajlı grupları özellikle önemsediklerini söyledi. Kültürel bir mirasın çocuklara aktarılması konusunda Finlandiyalı genç girişimcilerle bir araya geldiklerini kaydeden Toksöz, "Barış temasını çocuklara masallar aracılığıyla aktarmak istiyoruz. Bu konuda projemizin de isminde yer aldığı gibi, masalların sihirli bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Global barış anlayışı ve erdemlerini tüm çocuklara bu yolla aşılamalıyız. Masalları barış ve eşitliği vurgulamak, iyilik, doğruluk ve güzellik gibi temel toplumsal değerleri ulusal kültürlerle anlatmada harika bir araç olarak kullanmayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak
Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak
Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak
Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak

Finlandiya, Türkiye, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Dünya masalları çocuklar için tek tıkla kıtaları dolaşacak - Son Dakika


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