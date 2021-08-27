Dünya Müslüman Alimler Birliği, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını kınadı.

Birliğin Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan Kabil'deki havalimanı çevresinde meydana gelen saldırıları kınıyor." ifadesine yer verdi.

Karadaği, "Afgan halkının tüm bileşenlerini temsil eden güçlü bir hükümetin kurulumunun hızlandırılması ile Afganistan'da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için kapsamlı bir uzlaşının gerçekleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Afganistan'da güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Karadaği, bu durumun da Taliban'ın Afganistan'da birlik ve beraberliğin yanı sıra herkesle uzlaşının sağlanması, savaş ve fitne ateşinin yeniden alevlendirilmemesi konularındaki sorumluluğunu katlayarak artırdığını kaydetti.

Karadaği, gerçekleştirilen bu korkakça ve suç olan patlamaların, bunların faillerinin ya da planlayanların İslam diniyle bir ilgisinin olmadığına işaret ettiğini aktardı.

Genel Sekreter, herkese "aşırılık yanlısı terörist fikirlerin ortadan kaldırılması, İslam dininin ve diğer semavi dinlerin de gerektirdiği gibi ortak değerler, itidal, barışçıl yaşayış ve merhametin yayılması " konusunda iş birliği çağrısında bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün düzenlenen terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmaz üzere en az 110 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.