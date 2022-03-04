Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

04.03.2022 04:00

Son dakika haberi... - Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı Rusya ordusunu ile Ukrayna ordusu Zaporoji nükleer santral için çatışmaya girince santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenildi.

- Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

KİEV - Rusya ordusunu ile Ukrayna ordusu Zaporoji nükleer santral için çatışmaya girince santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenildi.

Rusya ordusu Ukrayna'daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji nükleer santralinde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ndeki Energodar kentine bulunan Zaporoji nükleer santrali çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı. Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.

Çernobil'de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor. Rusya ve Ukrayna askerlerinn santraldeki çatışalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı
Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı
Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Dünya panikte; Rusya ve Ukraynalı askerlerin çatışması sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı - Son Dakika


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