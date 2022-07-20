Son dakika haber... Dünya standartlarına uygun otizm merkezi açtı, kötü niyetlilerin saldırısına uğradı

Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören, torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, bu kez de Türkiye'nin alanındaki en iyi profesörlerinden olan akademisyen Bünyamin Birkan ile kentte eğitim vermesi için sözleşme imzaladıktan sonra sosyal medyada kötü niyetli insanların saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için açtığı kliniği bağışlamıştı. Fedakar dede, bir ilki daha gerçekleştirerek otizm alanında Türkiye'nin en iyi özel eğitim profesörlerinden olan akademisyen Bünyamin Birkan'ın kentte eğitim vermesi için İstanbul'da sözleşme imzaladı. Diyarbakır Otizm Eğitim Merkezinde (OEM) uluslararası akademi ile eğitime başlayan Prof. Birkan'ın gündeme gelmesiyle kötü niyetli şahıslar tarafından sosyal medyada OEM'e saldırıda bulunuldu. Fedakar dede Elaldı, şeffaf eğitimi ile habersiz baskınlara karşı kapılarının açık olduğunu kaydederek, hayır işiyle açılan kliniği ticaret peşinde olan kötü şahısların kurbanı etmeyeceğini vurguladı. Elaldı, kliniği zirvede tutarak otizmli bireylerin eğitimlerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmalara devam ettiğini kaydetti. Elaldı, "Güzel şeyler yapmak istediğimiz için bu okulu açtık, bu bölgemizde olmayan eğitimleri buraya getirdik. Zamanla çalıştığımız insanların kaliteli veya kalitesiz olduğunu öğrenerek bugünlere geldik. Son zamanlarda çalıştığımız insanları yetersiz görüp değiştirdik, bugün İstanbul'dan gelen Bünyamin Birkan hocamız var, ondan danışmanlık eğitimi alıyoruz. Bünyamin hoca dünya standartlarında bir hocamız, bilime ve eğitime kendini adamış bir insanla çalışıyoruz. Biz şu anda bölgede eğitim açısından zirvedeyiz. Bünyamin hocayla burada çalıştıktan sonra birkaç tane çapsız ve densiz insana sosyal medya üzerinden birkaç fotoğrafla hakarete kadar varan söylemlerine buradan karşılık veriyorum. Bu densiz ve çapsız insanlar vız gelir tırıs gider. Biz buraya gönlümüzü verdik, ticaret yapmıyoruz. Her şey Allah için ve bu ailelere katkımız olsun diye çabalıyoruz. O yüzden bu insanları dikkate almıyoruz. Buyurun bize, haber vererek değil, vermeyerek baskına gelsinler. Bu özel insanların nasıl çalıştığını öğrenmek ve görmek için günde 3 defa gelsinler ama geneline baskın yapsınlar bize, tek saldırmasınlar, gerekeni de yapsınlar" dedi.

"Böyle bir imkan için çok teşekkür ediyoruz"

Otizmli Muhammed Kerimoğlu'nun annesi Gülistan Kerimoğlu, çocuğunun daha önceden kendini ifade edemediğini, şimdilerde ise gelişimine vesile olanlara çok teşekkür ettiğini vurguladı. Kerimoğlu, "Biz 2 yıldır burada eğitim görüyoruz. Daha önce oğlum Muhammed kendini ifade edemiyordu, kısa kelimeler kuruyordu, şimdi ise uzun cümleler kuruyor ve kendini ifade edebiliyor. İlk başlarda söz dinlemez ve hiperaktifti, şimdilerde ise uyum sağlıyor. 12 saat devlet karşılıyor, 12 saat ise burası burs eğitimi veriyor. Yılmaz Elaldı'ya çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan tanıdığı için" diye konuştu. - DİYARBAKIR