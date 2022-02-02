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Son dakika haber! Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci - Son Dakika

Son dakika haber! Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci

02.02.2022 15:36
Son dakika haber! Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci

Son dakika gündem haberi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci yaşadıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci yaşadıklarını belirtti.

Tezer, AA muhabirine, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün Ramsar Sözleşmesi'ne üye 170 ülke tarafından değişik temalar ve çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin de Ramsar Sözleşmesi dahil üç farklı kararla koruma altındaki sulak alanlar arasında yer aldığını aktaran Tezer, gölün göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Yaz aylarında kuruyan Seyfe Gölü'ne son yağışların hayat verdiğini vurgulayan Tezer, şöyle konuştu:

"İlimizde bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, aynı zamanda Ramsar ve Tabiat Koruma Alanı. Bu seneki yağışlarla daha çok kuş gelecek. Şubat ayı sonu mart başı ile daha fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapacak. Çok güzel bir kar yağdı. Son 20 yılın en yoğun kar yağışı oldu. Seyfe Gölü adına çok mutlu olduk. İnşallah yağış devam eder. Bu yağışlar sulak alanlarımız için çok önemli."

Tezer, Seyfe Gölü Sulak Alanı'nın korunması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seyfe Gölü, Kırşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Seyfe Gölü'nde kar sevinci - Son Dakika


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