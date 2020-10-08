Son dakika haber | Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor - Son Dakika

Son dakika haber | Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor

08.10.2020 09:57
Son dakika haber | Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Dünyada birçoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 2 milyon çocuğun ölü doğduğu bildirildi.

Dünyada birçoğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık 2 milyon çocuğun ölü doğduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları, ölüm doğum sayısının, dünya çapında hesap edildiği bir rapor yayımladı.

Raporda, yerkürede her yıl 2 milyon çocuğun ölü doğduğuna ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, bu sayının artmasına yol açabileceğine işaret edildi.

Kovid-19 salgınından ötürü sağlık hizmetlerinde öngörülen yüzde 50 kesintinin, gelişmekte olan 117 ülkede 200 bin ölü doğuma daha neden olabileceği ifade edildi.

DSÖ, raporda, kadınların eğitimli bir sağlık çalışanının yardımını alması halinde ölü doğumların yüzde 40'ından fazlasının önüne geçilebileceğine dikkati çekti.

Ölü doğumların neredeyse yarısının Sahra Altı Afrika ve Orta Asya'da doğum sırasında meydana geldiği, bu oranın Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık yüzde 6 olduğu, geçen yıl her 4 düşükten 3'ünün Sahra Altı Afrika veya Güney Asya'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gelişmiş ülkelerde, etnik azınlıklar arasında yüksek düşük oranlarına rastlandığı da vurgulandı.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Her 16 saniyede herhangi bir yerde bir anne, ölü doğumun tarifsiz acısını yaşayacak." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı         
10:15
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı         
09:28
Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı         
08:47
Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü         
08:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi         
01:29
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:17:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei