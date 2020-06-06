Son dakika haber | Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 900 bini geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340'a ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (94 bin 790), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26) ve Belçika (59 bin 72)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.