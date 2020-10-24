Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı

24.10.2020 10:34

Son dakika haber... Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı

Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt:

"Belki de insanlığın önemli sorunlarına çözüm bulacak genetik bir kaynak, bir rezerv özelliği taşıyor"

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle " Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne girilmesi yasaklanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından göl çevresinde yetişen iki sığırkuyruğu bitki türü koruma altına alındı. Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, Salda Gölü kıyısında yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüyle Salda Gölü'nü koruma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Kurt, gölde başlatılacak Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi ile bu bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılacağını açıkladı.

Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, daha önce Salda Gölü çevresinde tespit ettikleri dünyada sadece Salda Gölü çevresinde bulunan iki tür sığırkuyruğu(verbascum) bitkisinin olduğunu, Salda Sığırkuyruğu ve Salda Bataklık Sığırkuyruğu bitkilerinin bulunduğu Beyaz Adalar Bölgesindeki alanların etrafının ahşap bariyer ve halatlarla çevrildiğini söyledi. Kurt "Bu türler milyarlarca yıllık evrimsel süreçte oluşmuş, çevrilen alanların başına bilgilendirici levhalar da asıldı. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bu bazik topraklarda lokalite olmuş. Belki de insanlığın önemli sorunlarına çözüm bulacak genetik bir kaynak, bir rezerv özelliği taşıyor. Salda, biyojeolojik oluşumlarının yanı sıra biyoçeşitliliği açısından da ön plana çıkıyor" dedi.

İki tür sadece Salda kıyısında bulunuyor.

Biyoçeşitlilik bakımından son derece önemli olan bu türlerin korunmasını Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce önemsediğine vurgu yapan Kurt, şöyle konuştu. "Her iki tür de dünyada sadece Salda Gölü'nün çevresinde 100 ila 200 metrekarelik çok lokal alanlarda yayılış gösteriyor. Bu türlerin etrafı koruma bantlarıyla çevrildi. Bilgilendirici levhaları yapıldı, ayrıca bu iki türün tohumları toplanarak tohum yem bankasına ulaştırılacak. Gelecek kuşaklara ulaştırılması için bu türlerin popülasyonunun alanda genişletilme çalışmaları sürüyor. Bu türlerin korunması son derece önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve teknik ekip bu türleri koruma altına aldı.

Kurt, Salda Gölü çevresinde yürütülen koruma çalışmalarının dünya ölçeğinde bir çalışma olduğuna değinerek buradaki biyojeolojik oluşumların yaklaşık 4 milyar yıllık bir süreçte ortaya çıktığını kaydetti. Bakterilerin kayaçlarla oluşturduğu "stromatolitler" denilen fosil oluşumların dünyada yaşamın başlangıcı hakkında ipuçları verecek son derece önemli oluşumlar olduğuna da değinen Kurt, "Bu nedenle Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümü bir tür açık hava müzesi şeklinde bilimsel araştırmalar için korunuyor" dedi.

Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı
Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı
Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı
Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı

Ankara Üniversitesi, SALDA GÖLÜ, Bitki, Salda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Dünyada sadece Salda Gölü kıyısında bulunan iki bitki türü koruma altına alındı - Son Dakika

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