Son dakika haber... Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü "taşıma kar" ile yeniden hayat bulacak - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde belediye ekipleri, son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için ilçe merkezine yağan karı kamyonlarla göle taşıyor.

Karapınar- Ereğli kara yolunun 7. kilometresinde bulunan, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Konya ve çevresinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, gölün kurumaması için bir fırsat oluşturdu. Karapınar Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 25 santimetreye kadar ulaşan karı kamyonlarla merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Meke Gölü'ne taşımaya başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, konuya ilişkin ana ve ara yollar ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerinin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini söyledi. Yaka, hem vatandaşın güvenliğini hem de Meke Gölü'nün selametini düşündüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"70 personelimiz, 30 iş makinesiyle özveriyle çalışmalara katılıyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlarla kuruyan Meke Gölü'ne dökülmeye başlandı. Dökülen karların gölümüzün su seviyesinin artmasına katkısı olacağını ümit ediyoruz Gölümüz son yıllarda kuraklığın pençesinde ve kurumak üzere. İlkbahar ayında yağmur suyuyla bir nebze de olsa suyun oluşabilmesine destek sağlamak için şehir merkezinden getirdiğimiz karları ekiplerimiz buraya döküyorlar. Karı bir bereket olarak görüyor ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."