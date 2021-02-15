Son dakika haber... "Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler - Son Dakika

Son dakika haber... "Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler

15.02.2021 01:38

Son dakika 3. sayfa haberi: "Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde yaya devriyelerin "dur" ihtarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

"Dur" ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde yaya devriyelerin "dur" ihtarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamanın son saatlerinde devriye gezen bekçi ve polis, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya olarak dolaşan 2 şüpheliyi görünce "dur" ihtarı yaptı. Ceza yememek için kaçmaya çalışan 2 şüpheli kişi, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst araması yapılan B.A. ile A.O., ekip aracıyla Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü.

3 bin 150'şer lira ceza uygulandı

GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında da herhangi bir suç olayına karışmadığı belirlendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanması içinde tutanak tutuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Dur ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler
Son dakika haber... Dur ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler
Son dakika haber... Dur ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler
Son dakika haber... Dur ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 'Dur' ihtarına uymayan 2 kişi, polisten kaçamadı: 3 bin 150'şer lira ceza yediler - Son Dakika


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