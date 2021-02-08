Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisten kaçamadı

08.02.2021 09:41
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisten kaçamadı

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, içinde 2 şüpheli bulunan ve polis otosuna çarpıp kaçan otomobil, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, içinde 2 şüpheli bulunan ve polis otosuna çarpıp kaçan otomobil, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Otomobil sürücüsünün 191 promil alkollü olduğu ve çok sayıda suçtan arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Samet A.(19) 35 KD 5825 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, bir polis otosuna arkadan çarptı. Kaza sonrası Samet A., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında başlayan kovalamaca, Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 1561 sokakta sona erdi. Otomobilde bulunan sürücü Samet A. ile yanında bulunan Uğurcan A. (27) polis ekipleri tarafından gözlatına alındı. Yapılan kontrollerde, sürücü Samet A.'nın 191 promil alkollü olduğu, 4 ilde 5 farklı suçtan aranması bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Samet A. ve Uğurcan A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Samet A.'ya alkollü araç kullanma, trafiği tehlikeye atma, ters yönde araç kullanma, kavşağa girerken hız azaltmama, kontrolsüz şerit değiştirme ve Kabahatler Kanunu'na göre emre aykırı davranışta bulunma suçlarından toplamda 6 bin 587 lira ceza uygulandı.  Samet A.'nın ehliyetine el koyulurken Uğurcan A.'ya da 427 lira ceza kesildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Otomobil, İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, polisten kaçamadı - Son Dakika

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