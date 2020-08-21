Son dakika haber! 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı - Son Dakika

Son dakika haber! 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı

Gelen son dakika haberine göre 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptıDÜZCE'de, sivil polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Ekrem Erdoğan, kaçmaya çalıştı.

'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı DÜZCE'de, sivil polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Ekrem Erdoğan, kaçmaya çalıştı. Erdoğan kendisini takip edip, önünü kesmeye çalışan sivil polis aracına çarptı. Aracından çıkamayan Erdoğan, gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Düzce Metek Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Erdoğan yönetimindeki 81 AAV 811 plakalı otomobil hakkında ihbar aldılar. Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda olduğu tespit edilen araca, sivil polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Erdoğan, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamacada otomobili bu kez Metek TOKİ Konutları Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü Erdoğan, önüne kıran sivil polis aracına çarptı. Aracından çıkamayan Erdoğan, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 20:27

Kaynak: DHA

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