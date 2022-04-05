Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu - Son Dakika
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Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu

05.04.2022 09:57
Son dakika haber! "Dur" ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde plakası sökülmüş minibüsle odun kaçakçılığı yapan baba ve oğulları polis uygulama noktasında durdurulmak istendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde plakası sökülmüş minibüsle odun kaçakçılığı yapan baba ve oğulları polis uygulama noktasında durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 15 kilometrelik kovalama sonunda girdiği ara sokaktan kaçmak isterken polis otosuna çarparak durdurulabildi.

Olay, Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba H.G. oğulları H.G. ve F.G. ile birlikte plakası sökülmüş minibüsle kaçak odun taşıyordu. Kurtuluş Mahallesi'nde polis ekiplerince kurulan uygulama şüphe üzerine durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan sürücü H.G. (baba) kaçmaya başladı. Kaçan minibüsün peşine düşen ekipler yaklaşık 15 kilometre kovalama sonucunda girilen ara sokakta minibüsün sivil polis otosuna çarpması sonucu durduruldu. Olay yerinde güvenlik önelimi alan ekipler, baba H.G. ile oğulları H.G. ve F.G.'yi gözaltına aldı. Polislerin siren seslerini duyan mahalleli de sokağa dökülürken polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Kovalamaca sırasında polisleri atlatmak isteyen minibüsteki baba ve oğullarının yola odun parçaları attıkları öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Son dakika haber! Dur ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu
Son dakika haber! Dur ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu
Son dakika haber! Dur ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu

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Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Dur' ihtarına uymayan plakasız minibüs, polis otosuna çarparak durduruldu - Son Dakika


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