Son dakika haber! Duraklardaki kalabalık korkuttu - Son Dakika

Duraklardaki kalabalık korkuttu

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında artık özel halk otobüsleri kapasitelerinin üçte birini taşıyacak. Ayakta yolcu taşıma kapasitesi bulunan halk otobüsleri 25 kişilik oturma ve 12 kişi ayakta olmak üzere 37 kişi taşıyabilecek. İnegöl'de bu kapsamında trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İnegöl'de polis gelen otobüsleri tek tek durdurarak ayakta bulunan yolcuları sayıp tutanak tutup gönderdi. Durumu böyle olunca bu kez de otobüs duraklarında yığılmalar yaşandı.

Alınan kararlar doğrultusunda artık halk otobüsleri kapasitelerinin 3/1 taşıyacak. Karar sonrası denetimlerde sıklaştırıldı. İnegöl trafik ekipleri özellikle yoğunluk olduğu saatlerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde gelen otobüsler tek tek duruldu. Polisler tarafından ayaktaki yolcular sayılarak alındı. Denetimlerde gelen araç sürücülerinin evrakları kontrol edilerek tutanak altına alındı. Sürücülere kurallar bir kez daha hatırlatıldı. Araçlardaki yoğunluk azaltılırken, bu kezde otobüs duraklarında yoğun bir kalabalık oluşturması dikkat çekti. İnulaş ise yoğunluğun azaltılması için seferber oldu. Alınan bir önceki kararda ayakta yolcu alınması yasaklanmıştı. Son çıkan kararda ise oturma hariç otobüsler ayakta 12 yolcu alabilecek şeklinde düzeltildi.