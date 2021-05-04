Mersin'in Tarsus ilçesinde 95 uyuşturucu hap, 20 gram bonzai ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Kavaklı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki E.D.Ö. (26), L.Y. (27), Y.C. (19) ve H.A'nın (28) üzerini arayan ekipler, 95 uyuşturucu hap ile 20 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika