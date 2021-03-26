DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil içinde yapılan sorgulamalarda 1676 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı - Son Dakika