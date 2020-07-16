Son dakika haber! Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber! Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bataklığa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bataklığa düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı. İneği halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılınca İnek sahibi rahat bir nefes aldı.


Bodrum itfaiye grup amirliği Gürece Mahallesi Karaköy mevkiinde inek kurtarma operasyonuna katıldı. İneğinin tezek çukuruna düştüğünü gören Mustafa Altınöz ineğini bir türlü düştüğü çukurdan kurtaramayınca Bodrum İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, itfaiye araç önünde bulunan vinç ile çukurda mahsur kalan İneği kurtararak sahibine teslim etti. İnek sahibi Altınöz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Düştüğü bataklıktan itfaiye kurtardı - Son Dakika
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