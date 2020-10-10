Son dakika haber... Düştüğü su kuyusundan itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Düştüğü su kuyusundan itfaiye kurtardı
10.10.2020 15:33
Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen Mehmet Aksu (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADIYAMAN'da, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen Mehmet Aksu (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alitaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Mehmet Aksu, bahçesindeki boş su kuyusuna boru yerleştirmek için kuyuya inmeye çalışırken, tutunduğu ipin kopması sonucu 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Aksu, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince 1 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarıldı. Mehmet Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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