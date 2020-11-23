Son dakika haber | Düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'nın Orta ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Buğurören köyünde yaşayan Hüseyin Sarıkamış (71), bahçesine gitmek için 06 RL756 plakalı traktörünü garajdan çıkarmaya çalıştığı sırada, başını garaj üzerindeki ağaç parçasına çarparak düştü. Viteste olan traktör hareket etmeye devam edince Sarıkamış aracın altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sarıkamış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sarıkamış'ın cenazesi, Orta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıkamış, Çankırı, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Düştüğü traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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