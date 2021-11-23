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Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada

23.11.2021 14:12

Son dakika habere göre Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada Sancaktepe ve Maltepe'de duvarını delerek girdikleri 3 işyerinden 600 bin liralık vurgun yapan 2 hırsız yakalandı Sancaktepe ve Maltepe'de duvarını delerek girdikleri 3 işyerinden 600 bin liralık vurgun yapan 2 hırsız yakalandı.

Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada

Sancaktepe ve Maltepe'de duvarını delerek girdikleri 3 işyerinden 600 bin liralık vurgun yapan 2 hırsız yakalandı

İSTANBUL - Sancaktepe ve Maltepe'de duvarını delerek girdikleri 3 işyerinden 600 bin liralık vurgun yapan 2 hırsız yakalandı. Hırsızların işyerine giriş çıkış anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Sancaktepe ve Maltepe ilçelerimde 3 farklı işyerine giren Aydın K. ve Adem E. kameralara yakalandı. Hırsızların duvarını delerek girdikleri iş yerlerinden tekel ürünü ve kasadan para çalarak toplam 600 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. İşyeri sahiplerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerini kimliklerini tespit edilerek adreslerine baskın düzenlendi. Yakalanan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Emniyete getirilen Aydın K.'nın 10 adet suç kaydı olduğu ve Adem E.'nin ise 9 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıslar emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme kararı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların iş yerine olan giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada
Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada
Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada
Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada

Sancaktepe, Hırsızlık, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Duvarı delerek hırsızlık yapan soyguncular kamerada - Son Dakika


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